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عربي-دولي

بعدما قال ترامب انه تحدث معه.. مصدر مصري ينفي "اتصالا" هاتفيا بين السيسي والرئيس الأميركي

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:25
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قام مصدر مصري رفيع المستوى بنفي ما تناولته بعض وسائل الإعلام من إجراء اتصال هاتفي بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب.

وأكد المصدر على أن أي اتصال هاتفي لـ"رئيس الجمهورية يتم الإعلان عنه وفقا للمتبع مع السادة رؤساء الدول وكان يجب تحري الدقة المطلوبة خاصة فيما يتعلق باتصال على هذا المستوى وفي هذا التوقيت الدقيق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط وعلى ضوء ما يمثله ذلك من أهمية خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تجمع رئيسي البلدين".
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ويأتي هذا النفي بعد أن أنباء أشارت إلى أن الرئيس الأميركي، اليوم الثلاثاء، قال إنه تحدث مع الرئيس المصري بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى "دول مجاورة".

وقال ترامب إنه أبلغ السيسي بأنه يود أن يجعل أهل غزة "يعيشون في منطقة حيث يمكنهم العيش دون اضطراب أو ثورة.. عندما تنظر إلى قطاع غزة، فقد كان جحيما لسنوات عدة"، بحسب تعبيره.

وكانت مصر رفضت، الأحد، أي تهجير قسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وذلك بعد اقتراح ترامب "تطهير" قطاع غزة ونقل سكانه إلى مصر والأردن.

وشدّد بيان لوزارة الخارجية المصرية على "استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه".

كما أكد البيان أن القاهرة "ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل".(سكاي نيوز)


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