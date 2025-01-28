إسرائيل تُجبر الفلسطينيين على إخلاء منازلهم شرقي جنين

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أجبرت القوات الإسرائيلية الفلسطينيين على إخلاء منازلهم عند مدخل مخيّم جنين الشرقي في الضفة الغربية.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن "قوات الاحتلال داهمت المنازل عند المنطقة المعروفة بدوار الحصان شرق المخيم، وأجبرت المواطنين على إخلاء منازلهم، تمهيداً لهدم أجزاء منها".ووفق الوكالة، "تواصل جرافات الاحتلال فتح طرق في عمق مخيم جنين، تحديداً في المنطقة المعروفة بشارع مهيوب ، كما تستمر عمليات التجريف وتدمير البنية التحتية في حارتي الحواشين والألوب". (سكاي نيوز)