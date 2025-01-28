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عربي-دولي

بشأن "ضم غرينلاند".. الدنمارك تتحدى ترامب

Lebanon 24
28-01-2025 | 09:14
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استبعد وزير الخارجية الدنماركي، الثلاثاء، فكرة ضمّ جزيرة غرينلاند التابعة لبلاده، والتي تتمتّع بحكم ذاتي إلى الولايات المتحدة، رغم الدعوات المتكرّرة التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذا الصدد.
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وقال لارس لوكي راسموسن في تصريحات صحفية إن "ترامب لن يحصل على غرينلاند. فغرينلاند هي غرينلاند وشعبها شعب بحكم القانون الدولي محميّ بموجب القانون الدولي. لذا، قلنا أكثر من مرّة إن غرينلاند هي من تقرّر في نهاية المطاف بشأن وضعها".

ويتحدث ترامب منذ سنوات عن صفقة محتملة لضم غرينلاند، معربا لصحفيين السبت، عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة "ستحصل على غرينلاند" التي تحتاجها بلاده بشدة لأسباب تتعلق بـ"الأمن الدولي".
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