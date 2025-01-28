هبوط اضطراري... هذا ما حصل على متن بالون طائر يقل سياحاً في مصر

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تعرضت إحدى رحلات البالون الطائر في مدينة الأقصر السياحية جنوب مصر اليوم الثلاثاء، تقل عددا من السياح إلى مشكلة طارئة أدت إلى هبوطها بشكل اضطراري.وكان على متن البالون 24 راكبًا من جنسيات تايوانية وصينية، وتم الهبوط بسلام دون تسجيل أي إصابات.كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب، حيث وصلت عربات الدفع الرباعي إلى موقع الهبوط، وتم إجلاء الركاب بسلام ونقلهم إلى أماكن آمنة. (العربية)