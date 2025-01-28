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كاتس: سنبقى في المنطقة الأمنية في سوريا لفترة غير محدودة

Lebanon 24
28-01-2025 | 10:20
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صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس من جبل الشيخ، بأن إسرائيل ستبقى في المنطقة الأمنية لفترة غير محدودة، مشددا على أنه لن يسمح للقوات المعادية بترسيخ وجودها في جنوب سوريا.

ويأتي ذلك بعدما قام الجيش الاسرائيلي بوضع كرافانات ووحدات إقامة لجنوده، في المنطقة التي تقدم إليها في جبل الشيخ. (روسيا اليوم)
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