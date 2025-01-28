"مؤلمة".. هاليفي يكشف أسرارًا مفاجئة عن "صفقة الرهائن"!

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وأكد، خلال جلسة مغلقة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، أن "القرار الذي تم اتخاذه بشأن الصفقة كان "درسًا في المواطنة يجب أن يعرض على كل طالب".وأوضح هاليفي، أن "الجيش الإسرائيلي مستعد دائمًا لاتخاذ خطوات من أجل استعادة المختطفين"، مشددًا على أن "المسؤولية تحتم "فعل كل ما هو ممكن لإعادتهم، مع السعي لتقليل الثمن الأمني المدفوع".وفي حديثه عن الوضع الأمني، أشار إلى أن "حركة حماس، المصنفة إرهابيا على قوائم دول عدة، ستظل تحديًا للجيش الإسرائيلي حتى في ظل وقف إطلاق النار، مؤكدًا ضرورة ضمان عدم استعادة الحركة لقدراتها العسكرية أو السيطرة مجددًا على قطاع غزة".أما بخصوص الجدل بشأن تجنيد المتدينين في الجيش، فأوضح هاليفي أن الجيش الإسرائيلي يمكنه استيعاب 4,800 مجند متدين في العام المقبل، على أن يزيد العدد في السنوات التالية، لكنه شدد على أن التطبيق الفعلي لذلك يحتاج إلى فرض عقوبات على المتخلفين عن التجنيد.وختم هاليفي تصريحاته بالإشارة إلى أن "الجيش يحتاج إلى زيادة قوامه بعشرة آلاف جندي، بينهم نسبة كبيرة من المقاتلي"ن، مؤكدًا أن "الدمج هو الأمر الصحيح، لكن ذلك يتطلب قيادة شجاعة من داخل المجتمع المتدين".