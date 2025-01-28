Advertisement

عربي-دولي

الأونروا: حظر الوكالة في إسرائيل سيكون كارثياً

Lebanon 24
28-01-2025 | 13:40
A-
A+

Doc-P-1312727-638736927470930202.jpg
Doc-P-1312727-638736927470930202.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء إن حظر عمل الوكالة في إسرائيل المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيكون كارثيا وسيشل عمل الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية.
Advertisement
وأضاف أن الحظر المفروض على الأونروا من شأنه أن "يزيد من عدم الاستقرار ويعمق اليأس في الأراضي الفلسطينية المحتلة في لحظة حرجة"، وأن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويخرب تعافي القطاع والانتقال السياسي.
وأعلن فيليب لازاريني، أن عدد الضحايا في قطاع غزة قد يفوق الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع بنسبة 40%.
قال لازاريني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول وضع وكالة "الأونروا": "تظهر دراسة خضعت للمراجعة حول الوفيات الناجمة عن الإصابات في غزة أن عدد القتلى الذي تعلنه وزارة الصحة هو الحد الأدنى. ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى بنسبة 40% من العدد 46 ألف قتيل".
وأشار لازاريني إلى أن غالبية القتلى من كبار السن والنساء والأطفال.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:22 | 2025-01-28
18:02 | 2025-01-28
17:44 | 2025-01-28
16:56 | 2025-01-28
16:52 | 2025-01-28
16:41 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24