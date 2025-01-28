الأونروا: حظر الوكالة في إسرائيل سيكون كارثياً

Advertisement

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مجلس الأمن اليوم الثلاثاء إن حظر عمل الوكالة في إسرائيل المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيكون كارثيا وسيشل عمل الوكالة في قطاع غزة والضفة الغربية.وأضاف أن الحظر المفروض على الأونروا من شأنه أن "يزيد من عدم الاستقرار ويعمق اليأس في الأراضي الفلسطينية المحتلة في لحظة حرجة"، وأن يقوض اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ويخرب تعافي القطاع والانتقال السياسي.وأعلن فيليب لازاريني، أن عدد الضحايا في قطاع غزة قد يفوق الأرقام الرسمية التي تعلنها وزارة الصحة في القطاع بنسبة 40%.قال لازاريني خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول وضع وكالة "الأونروا": "تظهر دراسة خضعت للمراجعة حول الوفيات الناجمة عن الإصابات في غزة أن عدد القتلى الذي تعلنه وزارة الصحة هو الحد الأدنى. ومن المرجح أن يكون عدد القتلى الحقيقي أعلى بنسبة 40% من العدد 46 ألف قتيل".وأشار لازاريني إلى أن غالبية القتلى من كبار السن والنساء والأطفال.(سكاي نيوز)