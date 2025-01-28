Advertisement

عربي-دولي

في هذا التاريخ.. اجتماع مُرتقب بين نتنياهو وترامب

Lebanon 24
28-01-2025 | 13:53
A-
A+
Doc-P-1312741-638736946095744416.jpeg
Doc-P-1312741-638736946095744416.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو تلقى دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرابع من شباط.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رسالة من ترامب لنتنياهو: دعوة رسمية إلى البيت الأبيض (صورة)
lebanon 24
29/01/2025 03:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب نتنياهو: ترامب دعا نتنياهو إلى البيت الأبيض في 4 شباط
lebanon 24
29/01/2025 03:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي ناقش مع نتنياهو سبل الحفاظ على اتصال وثيق مع الشركاء وخاصة الولايات المتحدة وترامب
lebanon 24
29/01/2025 03:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الأول بعد التنصيب.. نتنياهو يخطط للقاء ترامب في واشنطن
lebanon 24
29/01/2025 03:53:18 Lebanon 24 Lebanon 24

نتنياهو

ترامب

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:22 | 2025-01-28
18:02 | 2025-01-28
17:44 | 2025-01-28
16:56 | 2025-01-28
16:52 | 2025-01-28
16:41 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24