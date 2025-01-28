في هذا التاريخ.. اجتماع مُرتقب بين نتنياهو وترامب

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن بنيامين نتنياهو تلقى دعوة لحضور اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرابع من شباط.

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