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رسالة من ترامب لنتنياهو: دعوة رسمية إلى البيت الأبيض (صورة)

Lebanon 24
28-01-2025 | 15:37
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وجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من أجل دعوته لزيارة واشنطن.

وقال نتنياهو في الرسالة التي نشرها مراسل موقع "أكسيوس" باراك رافيد على منصة "إكس": "أود أن أدعوك رسميا إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل. وأتطلع إلى مناقشة كيفية تحقيق السلام لإسرائيل وجيرانها، والجهود المبدولة لمواجهة خصومنا المشتركين".
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وأضاف ترامب مخاطبا نتياهو: "سيكون شرفا لي أن أستضيفك كأول زعيم أجنبي لي خلال فترة ولايتي الثانية".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلن نتنياهو أنه تلقى دعوة من ترامب لزيارة البيت الأبيض في الرابع من شباط، وفق ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الثلاثاء. (سكاي نيوز)
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