خلال حرب لبنان.. دولة فتحت جسرًا جويًا "سريًا" لتزويد إسرائيل بالأسلحة

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كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن قفزة غير تقليدية في مشتريات تل أبيب العسكرية من صربيا، فقد وصلت النسبة إلى 3000% خلال القتال في غزة ولبنان عبر جسر جوي لنقل الأسلحة.وبحسب التقرير الذي نشرته الصحيفة، فإن الحكومة الصربية استخدمت تكنولوجيا تجسس إسرائيلية ضد شعبها ومعارضيها، بما في ذلك اختراق وسائل التواصل الاجتماعي وهواتف وأجهزة الصحفيين والنشطاء.وقالت الصحيفة إن صادرات الأسلحة من بلغراد إلى إسرائيل هذا العام بلغت 42 مليون يورو.وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة، إلى جانب صفقة ضخمة لشراء أسلحة إسرائيلية، تشهد على تحسن العلاقات بين البلدين.وكشفت الصحيفة عن جسر جوي سري غير مسبوق من بلغراد إلى تل أبيب، هدف إلى تعويض القصور الناتج عن استهلاك الجيش الإسرائيلي المكثف للمتفجرات والقذائف والصواريخ والقنابل والصواريخ الاعتراضية في الحرب ضد حماس وحزب الله.ووفقًا لفوك فاكسانوفيتش، أحد كبار الباحثين في معهد السياسة الأمنية والاقتصادية في بلغراد، فإن العامل الحاسم في قرار صفقات الأسلحة هو السعر وطريقة الدفع، بالإضافة إلى سعي صربيا للتقرب من الولايات المتحدة، إذ يعتبرون إسرائيل المفتاح إلى البيت الأبيض، خاصة مع عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بالتعاون مع مركز تحقيقات صربي بأن عشرين رحلة شحن نقلت الأسلحة من صربيا إلى قاعدة النبطيم الإسرائيلية قرب بئر السبع خلال عام 2024. (ارم نيوز)