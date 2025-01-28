Advertisement

عربي-دولي

نائب وزير الخارجية الروسي: محادثات بناءة مع الإدارة السورية الجديدة في دمشق

Lebanon 24
28-01-2025 | 16:52
A-
A+
Doc-P-1312799-638737053416131289.jpg
Doc-P-1312799-638737053416131289.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، يوم الثلاثاء، إن الوفد الروسي أجرى محادثات بناءة في دمشق مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن بوغدانوف قوله: "بحثنا مع الإدارة الجديدة في سوريا العلاقات التجارية والاقتصادية وأكدنا سعينا لبناء تعاون مفيد للطرفين".
Advertisement

وأضاف بوغدانوف: "أكدنا أن الأحداث التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة والتغير الذي حصل في قيادة البلاد لن تبدل طبيعة العلاقات بين بلدينا وأن روسيا جاهزة دوما للمساعدة وتقديم العون في استقرار الأوضاع والوصول إلى حلول مناسبة لمختلف المشاكل الاقتصادية والاجتماعية".

وفيما يتعلق بملف مرفأ طرطوس، أوضح بوغدانوف أن "مسألة الاتفاق على إدارة ميناء طرطوس بسوريا، حيث تقع القاعدة اللوجستية للبحرية الروسية، هي مسألة فنية بحتة، وسيجري الطرفان مشاورات حول هذا الوضع".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:19 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:22 | 2025-01-28
18:02 | 2025-01-28
17:44 | 2025-01-28
16:56 | 2025-01-28
16:41 | 2025-01-28
16:30 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24