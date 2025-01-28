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عربي-دولي
يزور غزة اليوم.. هذا ما يحمله مبعوث ترامب
Lebanon 24
28-01-2025
|
23:11
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يصل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى المنطقة، حيث من المقرر أن يزور غزة اليوم الأربعاء.
ومن المتوقع أن يزور ويتكوف ممر "نتساريم" في غزة، حيث سيعمل على ترتيب المحادثات التمهيدية للمفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
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وسيزور ويتكوف أيضا معبر كرم أبوسالم، الذي يعتبر المنفذ الأبرز لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وكان ويتكوف قال أمام جمهور من الحاضرين في حفل افتتاح كنيس يهودي بمدينة نيويورك يوم الأحد الماضي، إنه سيسافر إلى إسرائيل يوم الأربعاء لمواصلة التركيز على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
ويُنظر إلى ستيف ويتكوف على أنه "الشخصية المحورية لاتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة"، إذ أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على الصفقة بعد يومين فقط من سفره إلى إسرائيل ولقاء نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين.
وتأتي زيارة ويتكوف إلى المنطقة تزامنا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.
وستكون هذه الزيارة الأولى لنتنياهو في فترة ولاية ترامب الثانية، ويعتزم ترامب خلالها "مناقشة سبل إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التهديدات المشتركة مع إسرائيل" بحسب وسائل إعلام أميركية. (ارم نيوز)
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