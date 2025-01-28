Advertisement

عربي-دولي

يزور غزة اليوم.. هذا ما يحمله مبعوث ترامب

Lebanon 24
28-01-2025 | 23:11
A-
A+
Doc-P-1312846-638737281957647595.jpeg
Doc-P-1312846-638737281957647595.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يصل المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى المنطقة، حيث من المقرر أن يزور غزة اليوم الأربعاء.
 
ومن المتوقع أن يزور ويتكوف ممر "نتساريم" في غزة، حيث سيعمل على ترتيب المحادثات التمهيدية للمفاوضات الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق.
Advertisement

وسيزور ويتكوف أيضا معبر كرم أبوسالم، الذي يعتبر المنفذ الأبرز لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وكان ويتكوف قال أمام جمهور من الحاضرين في حفل افتتاح كنيس يهودي بمدينة نيويورك يوم الأحد الماضي، إنه سيسافر إلى إسرائيل يوم الأربعاء لمواصلة التركيز على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

 ويُنظر إلى ستيف ويتكوف على أنه "الشخصية المحورية لاتفاق وقف إطلاق في قطاع غزة"، إذ أقنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالموافقة على الصفقة بعد يومين فقط من سفره إلى إسرائيل ولقاء نتنياهو والمسؤولين الإسرائيليين.

وتأتي زيارة ويتكوف إلى المنطقة تزامنا مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب توجيه دعوة رسمية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة البيت الأبيض يوم الثلاثاء المقبل.

وستكون هذه الزيارة الأولى لنتنياهو في فترة ولاية ترامب الثانية، ويعتزم ترامب خلالها "مناقشة سبل إرساء السلام في المنطقة ومواجهة التهديدات المشتركة مع إسرائيل" بحسب وسائل إعلام أميركية. (ارم نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:13 | 2025-01-29
02:56 | 2025-01-29
02:34 | 2025-01-29
02:33 | 2025-01-29
02:27 | 2025-01-29
02:02 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24