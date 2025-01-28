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عربي-دولي

تحطم مقاتلة "إف-35" أميركية في ألاسكا ونجاة طيارها (فيديو)

Lebanon 24
28-01-2025 | 23:39
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نجا طيار من سلاح الجو الأميركي بعد حادث تحطم طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" ذات مقعد واحد في قاعدة إيلسون الجوية بألاسكا أمس الثلاثاء.

وقال العقيد بول تاونسند، قائد الجناح المقاتل 354، في تصريحات للصحفيين إن الطيار واجه "عطلا أثناء الطيران"، لكنه تمكن من القفز من الطائرة بسلام. وأضاف أن الطائرة تحطمت خلال "مرحلة الهبوط" في قاعدة إيلسون الجوية. 
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وأوضح تاونسند أن الطيار أعلن حالة طوارئ قبل وقوع الحادث، وأنه الآن في حالة مستقرة، ويخضع للفحوصات في إحدى المؤسسات الطبية. 

وجاء في بيان من سلاح الجو الأمريكي أن الحادث وقع حوالي الساعة 12.49 ظهرا، وألحق "أضرارا كبيرة" بالطائرة.

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وذكر تاونسند أن الطيار كان يشارك في تدريب روتيني في المجال الجوي المحلي عندما وقع الحادث، مؤكدا أن القوات الجوية ستجري "تحقيقا شاملا بهدف تقليل فرص تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل". 

وطائرات "إف-35" هي مقاتلات طويلة المدى تفوق سرعتها سرعة الصوت، وتتمتع بقدرات تمويه متطورة، وبفضل قدرتها على الطيران لأكثر من 12 ساعة متواصلة، تستطيع الوصول إلى أي نقطة في نصف الكرة الشمالي خلال مهمة واحدة. 

وتحتضن قاعدة إيلسون 54 من هذه المقاتلات، وقد وصلت آخر طائرتين إلى القاعدة في عام 2022. 

ووفقا لورقة حقائق صادرة عن قاعدة إيلسون، فإن طائرة "إف-35إيه" هي "أحدث مقاتلة من الجيل الخامس" في سلاح الجو الأمريكي، وحلت محل أسطول قديم من طائرات "إف-16 فايتينغ فالكونز" و"إيه-10 ثاندربولت II". 

وبحسب ما أوردته مجلة "إير آند سبيس فورسيز" في ديسمبر الماضي، فإن متوسط سعر طائرة "إف-35" جديدة يبلغ حوالي 81 مليون دولار. (روسيا اليوم)

عربي-دولي

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