Advertisement

عربي-دولي

عن تسليم الأسد ودفع تعويضات لسوريا.. هذا ما قاله الكرملين

Lebanon 24
29-01-2025 | 04:38
A-
A+
Doc-P-1312976-638737475250533846.jpg
Doc-P-1312976-638737475250533846.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يعلق الكرملين على سؤال بشأن تقرير سوري يُفيد بأن دمشق تسعى للحصول على تعويضات من روسيا.

كما لم يعلق الكرملين على ما إذا كانت الإدارة السورية الجديدة تطالب بتسليم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال الكرملين: "من الضروري الحفاظ على حوار دائم مع السلطات السورية وروسيا ستواصل القيام بذلك".
Advertisement

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية أن الحكومة السورية الجديدة ضغطت على روسيا للحصول على تعويضات، خلال أول محادثات لها مع وفد الكرملين، منذ الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد.

وطبقا للبيان السوري بشأن المحادثات في دمشق مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، فإن "الحوار سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري من خلال إجراءات ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار" حسب وكالة بلومبرغ للأنباء، الأربعاء.

وأضاف البيان أن "الإدارة الجديدة شددت أيضا على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج الأخطاء الماضية".

ولم يوضح البيان نوع التعويض الذي تطالب به سوريا من روسيا.

ووصف بوغدانوف المحادثات التي جرت، الثلاثاء بأنها بناءة، رغم "أننا نتفهم مدى صعوبة الوضع"، حسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:48 | 2025-01-29
05:46 | 2025-01-29
05:36 | 2025-01-29
05:30 | 2025-01-29
05:24 | 2025-01-29
04:53 | 2025-01-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24