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عربي-دولي

إسرائيل أسقطت طائرة مسيّرة... وهذا ما عثرت عليه في داخلها

Lebanon 24
29-01-2025 | 05:36
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط الليلة الماضية محاولة تهريب سلاح في المناطق الحدودية مع مصر. 
 
وأضاف: "رصدنا مسيّرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من مصر وعقب إسقاطها عثرنا على 13 قطعة سلاح". 
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