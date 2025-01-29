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عربي-دولي
إسرائيل أسقطت طائرة مسيّرة... وهذا ما عثرت عليه في داخلها
Lebanon 24
29-01-2025
|
05:36
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أحبط الليلة الماضية محاولة تهريب سلاح في المناطق الحدودية مع مصر.
وأضاف: "رصدنا مسيّرة اخترقت الأجواء الإسرائيلية قادمة من مصر وعقب إسقاطها عثرنا على 13 قطعة سلاح".
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