وفاة أسيرين فلسطينيين من غزة في السجون الإسرائيلية

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توفي أسيران فلسطينيان من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية، وذلك في ظل زيادة أعداد الأسرى بالسجون الإسرائيلية وترقب أهاليهم الإفراج عنهم وفقا لمفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، عن موت الأسيرين محمد شريف العسلي وإبراهيم عدنان عاشور من قطاع غزة داخل السجون الإسرائيلية. (سكاي نيوز)