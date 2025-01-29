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عربي-دولي

قريباً.. قرار صارم من ترامب بحق جميع طلاب الجامعات المتعاطفين مع "حماس"

Lebanon 24
29-01-2025 | 11:23
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كشف مسؤول في البيت الأبيض، اليون الأربعاء، أن إ"دارة الرئيس دونالد ترامب ستلغي تأشيرات الطلاب لجميع "المتعاطفين مع حماس في الجامعات".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، في مقابلة مع "فوكس نيوز"، إن "ترامب سيوقع الأربعاء قرارين بشأن المدارس ومعاداة السامية".
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وأوضحت أن ترامب سيوقع قرارا تنفيذيا "يتعلق باختيار المدارس ويوقف التمويل للمدارس الحكومية الداعمة لنظرية العرق النقدية وغيرها من المسائل المثيرة للانقسام في مناهجها التعليمية". 

وأضافت أن ترامب سيوقع أيضا قرارا تنفيذيا يتعلق بمعاداة السامية. ولم تخض في التفاصيل.

ونقلت رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض قوله: "ترامب سيوقع أمرا تنفيذيا الأربعاء لمكافحة معاداة السامية ويتوعد بترحيل طلاب الجامعات غير الأميركيين وغيرهم من الأجانب المقيمين الذين شاركوا في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمتعاطفين مع حركة حماس".

وجاء في لائحة تتضمن أهم بنود الأمر أن ترامب سيأمر وزارة العدل "بملاحقة التهديدات الإرهابية والحرق والتخريب والعنف بحق اليهود الأميركيين بشكل صارم".

وقال ترامب في اللائحة "إلى جميع الأجانب المقيمين الذين انضموا إلى الاحتجاجات المؤيدة للجهاديين، نحذركم: في 2025، سنعثر عليكم وسنرحلكم. وسألغي أيضا تأشيرات الطلاب لجميع المتعاطفين مع حركة حماس في الحرم الجامعي، والتي أصبحت موبوءة بالتطرف بشكل غير مسبوق".

وكانت جامعات أميركية شهدت العام الماضي احتجاجات طلابية للتنديد بالحرب على غزة، مع إقامة عدد من المخيمات في جامعات منها كولومبيا وييل ونيويورك. (سكاي نيوز) 
 
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