من بينهم 5 من جنسية أوروبية.. إسرائيل تتسلّم قائمة بأسماء الأسرى الذين سيُفرج عنهم غداً

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وفي التفاصيل، ذكرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في بيان "تسلمنا قائمة بأسماء الرهائن الإسرائيليين الذين سيطلق سراحهم غدا من غزة".ومن جانبها، أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن حركة "حماس" ستفرج غدا عن 3 محتجزين إسرائيليين بقطاع غزة من بينهم أربيل يهود التي طالبت إسرائيل بإطلاق سراحها قبل يوم الجمعة.وأشارت القناة أيضا إلى أن "حماس ستفرج عن 5 محتجزين تايلانديين غدا بالإضافة للإسرائيليين الثلاثة".ولفتت القناة 12 العبرية إلى أن مسؤولا كبيرا في الحكومة التايلاندية وصل إلى إسرائيل هذا الأسبوع والتقى بكبار المسؤولين الإسرائيليين بشأن إطلاق سراح أسرى من بلاده محتجزين في قطاع غزة. (روسيا اليوم)