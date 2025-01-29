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عربي-دولي

بعد كلامه عن "تهجير" الفلسطينيين.. رسالة من حماس إلى السيسي

Lebanon 24
29-01-2025 | 11:57
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ثمنت حركة حماس موقف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وتأكيده على ثبات موقف القاهرة بشأن القضية وضرورة إعطاء الفلسطينيين حقهم المشروع.

وقال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن الحركة تقدر عاليا الموقف العروبي الذي عبر عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، برفض أي أفكار أو خطوات لتهجير أهلنا في قطاع غزة أو نقلهم إلى أي جهة تحت أي حجة.
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وتابع: "ونثمن تجديد الرئيس السيسي وقوف مصر الدائم إلى جانب قضية فلسطين العادلة ورفض تكرار الظلم التاريخي الواقع عليها".

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