الأمم المتحدة تجري عمليات بحث عن الألغام في القنيطرة السورية

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نفّذت الأمم المتحدة، الأربعاء، عمليات بحث عن الألغام وإزالتها في محافظة القنيطرة الواقعة جنوب غربي سوريا.وأفاد مراسل الأناضول، أن فرق الأمم المتحدة وصلت إلى القنيطرة مزودة بعدد كبير من المركبات والمعدات.وقامت الفرق بعمليات تمشيط للكشف عن الألغام في مناطق تحتلها إسرائيل، وفق المراسل.(الاناضول)