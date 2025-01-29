بشأن الوجود العسكري في الضفة.. هذا ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي

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وقال كاتس أثناء زيارة للجنود في المدينة: "مخيم اللاجئين في جنين لن يكون كما كان من قبل".وصرح كاتس بأن هدف عملية الجدار الحديدي هو تدمير "البنية التحتية" للفصائل المسلحة "التي تم بناؤها في المخيمات الفلسطينية بتمويل ومعدات إيرانية"، حسب تعبيره، وأعلن أن العملية ستتوسع.كما اتهم كاتس السلطة الفلسطينية، التي تدير أجزاء من الضفة الغربية، بـ"تمويل الإرهاب"، حسب تعبيره. (العربية)