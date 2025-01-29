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هذا ما أبلغته الولايات المتحدة إلى إسرائيل

Lebanon 24
29-01-2025 | 16:01
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كشفت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون"،اليوم الأربعاء، أن "الوزير بيت هيغسيث أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الولايات المتحدة "تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
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وزارة الدفاع الأميركية

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