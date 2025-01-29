هذا ما أبلغته الولايات المتحدة إلى إسرائيل

كشفت وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون"،اليوم الأربعاء، أن "الوزير بيت هيغسيث أبلغ نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن الولايات المتحدة "تدعم تماما حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".

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