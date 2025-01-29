زعم أن ابنته قُتلت على أيدي مجهولين.. والشرطة تكشف الحقيقة

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وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر في الشرطة أن والد البنت توجه إلى الشرطة بنفسه، زاعما أنها قتلت على أيدي مجهولين.ولكن خلال التحقيق وجمع الأدلة أصبح أفراد عائلة البنت مشتبه بهم في قتلها.واعتقلت الشرطة والد البنت وشقيقه.واعترف الوالد في وقت لاحق يقتل البنت بسبب استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي.وأصيبت البنت بالرصاص بالقرب من منزلها، وتوفيت متأثرة بجروحها أثناء نقلها إلى المستشفى.وأشارت مواد التحقيق إلى أن العائلة كانت تعيش في الولايات المتحدة على مدار نحو 28 قبل الانتقال إلى باكستان.