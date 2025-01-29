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عربي-دولي

زعم أن ابنته قُتلت على أيدي مجهولين.. والشرطة تكشف الحقيقة

Lebanon 24
29-01-2025 | 16:40
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أعلنت وسائل إعلام باكستانية، اليوم الاربعاء، بأن مواطنا من مدينة كويتا قتل ابنته البالغة 14 عاما لنشرها فيديوهات على تطبيق "تيك توك".

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر في الشرطة أن والد البنت توجه إلى الشرطة بنفسه، زاعما أنها قتلت على أيدي مجهولين.
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ولكن خلال التحقيق وجمع الأدلة أصبح أفراد عائلة البنت مشتبه بهم في قتلها.

واعتقلت الشرطة والد البنت وشقيقه.

واعترف الوالد في وقت لاحق يقتل البنت بسبب استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي.

وأصيبت البنت بالرصاص بالقرب من منزلها، وتوفيت متأثرة بجروحها أثناء نقلها إلى المستشفى.

وأشارت مواد التحقيق إلى أن العائلة كانت تعيش في الولايات المتحدة على مدار نحو 28 قبل الانتقال إلى باكستان.
وكانت لدى البنت جنسية أمريكية إلى جانب الباكستانية.

وكان والدها منزعجا من أنشطتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا نشر الفيديوهات على "تيك توك"، لكنها رفضت مطالبه بالكف عن استخدامها. (روسيا اليوم) 

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