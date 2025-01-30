"حماس" تفرج عن بيرغر في جباليا... وتسليم 3 أسرى إسرائيليين (فيديو)

وسط انتشار عسكري مكثف لعناصر من كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، وسرايا القدس، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في جباليا وخان يونس بغزة، سلمت الفصائل الفلسطينية في القطاع 3 أسرى إسرائيليين.



إذ استقبلت فرق الصليب الأحمر التي وصلت غزة، اليوم الخميس، المجندة الإسرائيلية أغام برغر من جباليا، على أن يطلق مقابلها نحو 30 أسيراً فلسطينياً.







بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي تسلمه برغر، مضيفا أنها توجهت للقاء والديها.



كما تسلم الصليب الأحمر كلا من الأسير الإسرائيلي غادي موسيس (أكثر من 80 عاماً)، وأربيل يهود (29 عاماً) في خان يونس.



فيديو نشرته "الجهاد"

مشاهد لـ أربيل يهود وغادي موشيه موزيس نشرتها حركة الجهاد الإسلامي.. قبيل إطلاق سراحهما في غزة#إسرائيل #غزة #العربية pic.twitter.com/M23wLVR2uz — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) January 30, 2025 Advertisement

أتى ذلك، بعدما أعلنت "الجهاد" إنهاء إجراءات تسليم الأسيرين الإسرائيليين "يهود وموسيس". وقال الناطق العسكري باسم "سرايا القدس"، في بيان مقتضب على تليغرام، بوقت سابق اليوم، إنه سيطلق سراح الأسيرين ضمن الدفعة الثالثة من المرحلة الأولى لصفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.



كما نشرت الحركة فيديو للمحتجزين الإسرائيليين (يهود وموسيس) على تليغرام قبل إطلاق سراحهما.





في حين أفاد مراسل العربية/الحدث بانتشار المئات من عناصر سرايا القدس في خان يونس وجباليا، استعدادا لتسليم الأسرى.



خان يونس وجباليا

وأوضح أن الإسرائيلية أربيل، وموسيس الذي يفوق عمره الـ 80 عاما، سلما إلى الصليب الأحمر في خان يونس جنوب القطاع، لأنهما بحوزة حركة الجهاد.

أما التايلانديون الخمسة فسيسلمون من موقع ثالث، لأنهم ليسوا جزءا من ضمن صفقة التبادل، وفق المراسل.



في المقابل، أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل ستفرج عن 110 أسرى فلسطينيين، 9 بينهم من غزة.



يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 كانون الثاني الحالي، تضمن 3 مراحل، على أن تمتد المرحلة الأولى 42 يوماً.



فيما أطلق حتى الآن 7 أسرى إسرائيليين مقابل 290 فلسطينيا، من بينهم 121 يقضون أحكاما بالسجن المؤبد. (سكاي نيوز)