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عراقجي يزور قطر اليوم للقاء قادة من حماس

Lebanon 24
30-01-2025 | 06:52
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 أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى قطر اليوم.
 
ويلتقي عراقجي قادة كبار من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، بحسب وكالة "رويترز".
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عباس

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