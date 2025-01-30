عراقجي يزور قطر اليوم للقاء قادة من حماس

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي سيتوجه إلى قطر اليوم.

ويلتقي عراقجي قادة كبار من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، بحسب وكالة "رويترز".