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حماس: تسليم الرهائن رسالة قوة

Lebanon 24
30-01-2025 | 07:07
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اعتبرت حركة حماس اليوم الخميس، أن "احتشاد الشعب الفلسطيني خلال عمليات تسليم الرهائن الإسرائيليين، هو رسالة قوة واضحة بوجه الاحتلال الإسرائيلي".


وأضاف البيان: "الاحتشاد الكبير لجماهير شعبنا الفلسطيني في عمليّتَي تسليم الأسرى في مدينة خان يونس ومخيم جباليا، وسط الركام الذي خلّفته الفاشية الصهيونية في المنطقتين، هو رسالة إصرار وقوة وتحدٍّ ترفعها في وجه هذا المحتل الهمجي، مفادها بأن شعبنا باقٍ على أرضه، ومُصَمِّم على إنجاز مشروعه في التحرير والعودة وتقرير المصير".
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وتابع: "تثبت كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية مجددًا قدرتها العالية على التحكُّم في المشهد عبر عمليات تسليم منظمة، أبهرت العالم، ما تم اليوم يؤكد وحدة كتائب القسام وسرايا القدس وقوى المقاومة في الميدان وفي إدارة عملية التبادل".

وأكمل البيان: "نترقّب اليوم تحرير الدفعة الجديدة من أسرانا بعد أن أُرغم العدو على الإفراج عنهم في إطار صفقة طوفان الأقصى، ونجدد عهدنا لهم ولشعبنا المرابط على مواصلة السير معًا على طريق الحرية والاستقلال". (سكاي نيوز)
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