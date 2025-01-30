الشيباني: ناقشنا مع قطر إعادة الإعمار في سوريا

بعيد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة بعد حوالى شهرين من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه تم بحث "إطار شامل" لإعادة إعمار البلاد.

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وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، اليوم الخميس "ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي فيما يتعلق بإعادة الإعمار".



كما أضاف "أن المناقشات غطت قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم". (العربية)