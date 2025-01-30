Advertisement

عربي-دولي

الشيباني: ناقشنا مع قطر إعادة الإعمار في سوريا

Lebanon 24
30-01-2025 | 08:59
A-
A+
Doc-P-1313602-638738497690286911.png
Doc-P-1313602-638738497690286911.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بعيد زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى سوريا، هي الأولى لرئيس دولة بعد حوالى شهرين من الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، أنه تم بحث "إطار شامل" لإعادة إعمار البلاد.
Advertisement
 
وقال الشيباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد الخليفي، اليوم الخميس "ناقشنا في اجتماعات اليوم إطارا شاملا للتعاون الثنائي فيما يتعلق بإعادة الإعمار".

كما أضاف "أن المناقشات غطت قطاعات حيوية بما في ذلك البنية التحتية وضمان استعادة أسس المجتمع والاستثمار والخدمات المصرفية وتمهيد الطريق للتعافي الاقتصادي والصحة والتعليم". (العربية)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2025-01-30
14:05 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
14:00 | 2025-01-30
13:47 | 2025-01-30
13:40 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24