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عربي-دولي

روسيا تكشف عدد قتلى وجرحى الجيش الأوكراني منذ بداية الحرب

Lebanon 24
30-01-2025 | 11:40
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أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن خسائر الجيش الأوكراني التي لا يمكن تعويضها بلغت نحو 50 ألف شخص شهريا خلال الأشهر الستة المنصرمة.
وأشار بيان الوزارة إلى أنه في كانون الثاني 2025 "خسر الجيش الأوكراني 51960 شخصًا، وفي كانون الأول 2024 خسر 48470 شخصًا، وفي تشرين الثاني 2024 خسر 60805 شخصًا".
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في الوقت نفسه، فإن عدد المجندين في مراكز تدريب القوات المسلحة الأوكرانية منذ حوالي ستة أشهر بالكاد يصل إلى 30 ألف شخص شهريًا، يتم إرسالهم إلى خط التماس القتالي دون التدريب المناسب، مما يؤدي إلى خفض عدد القوات المسلحة.
وبحسب البيانات الرسمية، فقد ترك حوالي 100 ألف عسكري أوكراني وحداتهم العسكرية دون إذن وفروا هاربين.
وأضاف بيان الوزارة أن "التغييرات في التشريعات التي تم إعدادها تحت ضغط الدول الغربية من قبل نظام كييف لخفض سن التعبئة من 25 إلى 18 عامًا هي الطريقة الوحيدة لزيلينسكي لتأخير الانهيار المتتالي للجبهة في دونباس لبضعة أشهر أخرى".
(سكاي نيوز)
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