إحراق مبانٍ وتجريف للأراضي... الجيش الإسرائيلي يشن توغلاً داخل سوريا

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واشار في وقت سابق من اليوم، إلى أن "الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات تجريف للأراضي التي توغل فيها بريف القنيطرة، وكذلك تجريف الأشجار الحرجية في محمية جباتا الخشب الطبيعية بالقنيطرة".ونقل التلفزيون عن أحد سكان منطقة حوض اليرموك قوله: "إن الجيش الاسرائيلي دخل الأراضي الزراعية ومنعت الأهالي من زراعتها". (الوكالة الوطنية)