مبعوث ترامب: إعادة إعمار غزة قد تستغرق 10 إلى 15 عاماً

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أوضح مبعوث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للشرق الأوسط، الخميس، أنه "لم يتبق شيء من قطاع غزة تقريباً"، وربما تستغرق عملية إعادة إعماره من 10 أعوام إلى 15 عاماً.وخلال مقابلة مع موقع "أكسيوس"، قال ستيف ويتكوف إن "السكان يتجهون شمالاً للعودة إلى منازلهم ويرون ما حدث ثم يعودون... لا يوجد ماء ولا كهرباء. حجم الدمار الذي وقع هناك هائل".كما أضاف: "لم يبق شيء قائماً في غزة سوى الذخائر غير المنفجرة".كذلك أردف أن "عمليات الهدم ونقل الأنقاض في غزة وحدها تستمر 5 أعوام"، لافتاً إلى أنه "كان لدينا تصور لإعادة إعمار غزة بـ5 سنوات لكن هذا مستحيل".ومضى قائلاً إن "الترتيبات الأمنية في نتساريم وفيلادلفي تسير أفضل من المتوقع".كما أكد أن "المساعدات تدخل غزة، وفق ما هو مخطط". (العربية)