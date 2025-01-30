غوتيريش يطالب بإجلاء 2500 طفل من غزة للعلاج فورا

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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بإجلاء 2500 طفل من قطاع غزة على الفور لتلقي العلاج الطبي.وقال في منشور على منصة إكس: "يجب إجلاء 2500 طفل على الفور (من قطاع غزة للعلاج) مع ضمان قدرتهم على العودة إلى عائلاتهم ومجتمعاتهم".وذكر أنه تأثر بشهادات أطباء عملوا في قطاع غزة، مشيدا بجهودهم وتضحياتهم الكبيرة. (الاناضول)