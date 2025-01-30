هجوم "إرهابي" على مركز للشرطة في إيران

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أفادت وسائل إعلام إيرانية اليوم الجمعة، بوقوع هجوم وصفته بـ"الإرهابي" استهدف مركزاً للشرطة في منطقة مسعودية جنوب شرق العاصمة طهران.وأسفر الاستهداف للمركز في منطقة مسعودية جنوب شرق طهران، عن مقتل عنصر من قوات الأمن برتبة ضابط، وفقا لما ذكرته وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية.وبحسب الوكالة، شنت مجموعة مجهولة الهجوم، مما أسفر عن مقتل الضابط الإيراني، من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول هوية المهاجمين أو دوافع الهجوم.ويعد حي مسعودية أحد أحياء الناحية 6 ضمن المنطقة 15 من بلدية طهران، ويقع جنوب شرق العاصمة طهران وهو من الأحياء المكتظة بالسكان.