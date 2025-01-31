الرحلة الوحيدة بين طهران وباريس.. إيران: فرنسا ألغتها "بشكل أحادي"

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أعلنت وزيرة الطرق الإيرانية فرزانة صادق التي تعنى وزارتها أيضا بشؤون الطيران المدني أن فرنسا ألغت الرحلة الجوّية بين طهران وباريس التي كانت مقرّرة الجمعة "بشكل أحادي"، وفق ما نقلت وكالة "إيسنا".وقالت:"ان "الإلغاء... لا علاقة له بنقص في التنسيق أو بمشاكل تقنية. وهو قرار اتّخذته فرنسا بشكل أحادي"، مشددة على أنه "غير مرتبط بمسألة العقوبات ضدّ شركات الطيران".وأشارت صادق إلى "مساع لإعادة الرحلة عبر الديبلوماسية".ورفضت وزارة الخارجية الفرنسية التعليق على المسألة في اتصال مع وكالة" فرانس برس"، وهي الرحلة المباشرة الوحيدة بين العاصمة الإيرانية وعاصمة أوروبية.