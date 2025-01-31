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عربي-دولي
إسبانيا تخصص فريقا من 10 أفراد لمراقبة معبر رفح الحدودي
Lebanon 24
31-01-2025
|
13:20
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أعلنت إسبانيا، الجمعة، أنها خصصت فريقا من 10 أشخاص ضمن بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة معبر رفح الحدودي، بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل والذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني الجاري.
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وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان، إن "مدريد تعزز التزامها بالاستقرار والتعاون الدولي في الشرق الأوسط من خلال مشاركة فعالة لقوات الدرك في بعثة الاتحاد الأوروبي التي تراقب معبر رفح الحدودي".
وأضافت أن الفريق الإسباني المكون من 10 أفراد، من خلال مهمته في معبر رفح، "سيدعم الإدارة الفلسطينية من أجل التشغيل الآمن لحركة المرور في المنطقة وسيساهم في حماية الفرق الدولية".
وأشارت إلى أن "إعادة فتح معبر رفح الحدودي، من شأنه أن يسهل إجلاء الجرحى ومرور المساعدات الإنسانية".
(الاناضول)
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