توجيه اتهامات لجنديي احتياط إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران

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ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، الجمعة، أن مكتب المدعي العام بمنطقة حيفا شمال إسرائيل، وجه إلى جنديي احتياط بالجيش تهمة نقل معلومات حساسة والتجسس لصالح إيران.وقالت الصحيفة إن أحد جنود الاحتياط بالجيش الإسرائيلي واسمه يوري إليسفوف، نقل إلى إيران معلومات حساسة ومهمة تتعلق بمنظومة "القبة الحديدية" في أثناء الحرب على غزة.وأوضحت أن الجندي الثاني واسمه جورجي أندريييف، كان يعمل بمقر وزارة الدفاع "الكرياه"، نقل معلومات مهمة إلى إيران أيضا، دون توضيح تلك ماهيتها.وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى "توجيه تهم الاتصال بعميل أجنبي وتقديم معلومات تضر بالأمن القومي الإسرائيلي والتجسس لصالح إيران، لجنديي الاحتياط".ولفتت إلى أن الجنديين قاما بنشر عبارات غرافيتي مثل "أطفال روح الله" في مواقع عامة وتصويرها مقابل تلقي الأموال.وتابعت أن "إليسفوف عمل في وحدة مهمة واستراتيجية لمنظومة ’القبة الحديدية’ واطلع على معلومات سرية، حيث قام بتصوير وإرسال مقطع فيديو عن تلك المنظومة (لإيران) يتضمن معلومات توصف بالسرية".(الأناضول)