حادث طائرة فيلادلفيا.. هذا ما قاله ترامب

أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أسفه لفقدان "المزيد من الأرواح البريئة" في حادث تحطم طائرة صغيرة، الجمعة، في منطقة حضرية في فيلادلفيا، فيما كشفت السلطات أن ستة أشخاص كانوا على متنها.



وكتب ترامب على منصته تروث سوشل "كم من المحزن رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا ببنسلفانيا. مزيد من الأرواح البريئة التي فقدت". (الحرة)

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