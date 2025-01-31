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عربي-دولي

حادث طائرة فيلادلفيا.. هذا ما قاله ترامب

Lebanon 24
31-01-2025 | 23:24
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أعرب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن أسفه لفقدان "المزيد من الأرواح البريئة" في حادث تحطم طائرة صغيرة، الجمعة، في منطقة حضرية في فيلادلفيا، فيما كشفت السلطات أن ستة أشخاص كانوا على متنها.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل "كم من المحزن رؤية الطائرة تتحطم في فيلادلفيا ببنسلفانيا. مزيد من الأرواح البريئة التي فقدت". (الحرة)
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