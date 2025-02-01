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يُعرف بـ "مقتلع أظافر أطفال درعا".. هكذا تمّ رصد واعتقال العميد عاطف نجيب ابن خالة الأسد

Lebanon 24
01-02-2025 | 01:32
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يشغل خبر اعتقال العميد عاطف نجيب ابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا الجنوبية سابقا السوريين، وتصاعدت التساؤلات حول طريقة رصده.

ليتبين أن الرجل الذي يعرفه السوريين بمقتلع أظافر أطفال درعا، كان يحاول الفرار من سوريا، مع مجموعة من الضباط في الجيش السوري.
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إلا أن قوات الأمن العام في الإدارة الحالية الجديدة تمكنت من القاء القبض عليه.

رصد وكمين
فيما كشف مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية، مصطفى كنيفاتي، أن عملية تعقب استغرقت أكثر من عشرة أيام، سبقت اعتقاله، وفق ما نقل "تلفزيون سوريا"

وأوضح أن العملية الأمنية انطلقت بعد رصد تحركات نجيب، الذي انتقل من دمشق إلى ريف جبلة في محاولة للتخفي.

كما أشار إلى أن كمينا نصب له بالقرب من بلدة الحفة، ما أسفر علن توقيفه.

وكان كنفاني أعلن أمس الجمعة أن الأمن العام في اللاذقية تمكن في عملية نوعية، من إلقاء القبض على نجيب، مضيفا أنه تورط في جرائم ضد الشعب السوري.

كما أوضح أن هذه الخطوة أتت في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد السوريين وتعزيز الأمن. وأشار إلى أن نجيب حول إلى الجهات المعنية لمحاكمته ومحاسبته. (العربية)







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