15
o
بيروت
17
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
يُعرف بـ "مقتلع أظافر أطفال درعا".. هكذا تمّ رصد واعتقال العميد عاطف نجيب ابن خالة الأسد
Lebanon 24
01-02-2025
|
01:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
يشغل خبر اعتقال العميد عاطف نجيب ابن خالة الرئيس السوري السابق بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا الجنوبية سابقا السوريين، وتصاعدت التساؤلات حول طريقة رصده.
ليتبين أن الرجل الذي يعرفه السوريين بمقتلع أظافر أطفال درعا، كان يحاول الفرار من سوريا، مع مجموعة من الضباط في الجيش السوري.
Advertisement
إلا أن قوات الأمن العام في الإدارة الحالية الجديدة تمكنت من القاء القبض عليه.
رصد وكمين
فيما كشف مدير الأمن العام في محافظة اللاذقية، مصطفى كنيفاتي، أن عملية تعقب استغرقت أكثر من عشرة أيام، سبقت اعتقاله، وفق ما نقل "تلفزيون سوريا"
وأوضح أن العملية الأمنية انطلقت بعد رصد تحركات نجيب، الذي انتقل من دمشق إلى ريف جبلة في محاولة للتخفي.
كما أشار إلى أن كمينا نصب له بالقرب من بلدة الحفة، ما أسفر علن توقيفه.
وكان كنفاني أعلن أمس الجمعة أن الأمن العام في اللاذقية تمكن في عملية نوعية، من إلقاء القبض على نجيب، مضيفا أنه تورط في جرائم ضد الشعب السوري.
كما أوضح أن هذه الخطوة أتت في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات ضد السوريين وتعزيز الأمن. وأشار إلى أن نجيب حول إلى الجهات المعنية لمحاكمته ومحاسبته. (العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
Lebanon 24
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
02:19 | 2025-01-31
31/01/2025 02:19:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
Lebanon 24
مفاجأة استخباراتية عن "حزب الله".. صحيفة تعلنها!
14:39 | 2025-01-31
31/01/2025 02:39:29
Lebanon 24
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
Lebanon 24
إلقاء القبض على إبن خالة بشار الأسد... وهذه صورته بعد اعتقاله
09:33 | 2025-01-31
31/01/2025 09:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لحماية أكثر.. هذا ما يفعله مصرف لبنان
Lebanon 24
لحماية أكثر.. هذا ما يفعله مصرف لبنان
12:55 | 2025-01-31
31/01/2025 12:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
"ملكة جمال" هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. تعرفوا إلى خليفة هوكشتاين!
Lebanon 24
"ملكة جمال" هي الوسيط بين لبنان وإسرائيل.. تعرفوا إلى خليفة هوكشتاين!
13:00 | 2025-01-31
31/01/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:53 | 2025-02-01
تنفيذ الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى.. حماس تسلم أسيرين إسرائيليين (فيديو)
01:53 | 2025-02-01
الموفد البابوي أنهى زيارته سوريا وأكد صعوبة الحياة هناك
01:42 | 2025-02-01
أضرار كبيرة.. قصف روسي يلحق ضررا بالوسط التاريخي لمدينة أوديسا الأوكرانية
01:27 | 2025-02-01
للمرة الاولى.. بغداد تكشف تفاصيل جديدة عن قاتل الصدر
00:18 | 2025-02-01
دمار هائل في كامل القطاع.. اليكم موعد بدء إزالة ركام غزة
23:48 | 2025-01-31
ترامب يعاقب عناصر "إف بي آي" المشاركين في التحقيقات بشأنه
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
01/02/2025 09:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
01/02/2025 09:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
01/02/2025 09:02:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24