Advertisement

عربي-دولي

أضرار كبيرة.. قصف روسي يلحق ضررا بالوسط التاريخي لمدينة أوديسا الأوكرانية

Lebanon 24
01-02-2025 | 01:42
A-
A+
Doc-P-1314238-638739962690257206.jpg
Doc-P-1314238-638739962690257206.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال مسؤولون محليون إن القوات الروسية أطلقت صواريخ على وسط مدينة أوديسا الساحلية المطلة على البحر الأسود في أوكرانيا، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني التاريخية وإصابة 7 أشخاص.


وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الهجوم كان "ضربة متعمدة" أكدت مرة أخرى على الحاجة إلى تعزيز الدفاعات الجوية لأوكرانيا.
وأضاف أن دبلوماسيين نرويجيين كانوا من بين "الذين كانوا في مركز القصف" في المنطقة التاريخية، بحسب ما ذكرت رويترز.
Advertisement

وقال أوليه كبير، حاكم منطقة أوديسا، إن 7 أشخاص أصيبوا، مضيفا أن طواقم الطوارئ لا تزال في مكان القصف.

وأظهرت صور على الإنترنت نشرها كيبر ورئيس بلدية أوديسا هينادي تروخانوف ردهة وأجزاء أخرى من فندق بريستول، وهو معلم فخم شيد في نهاية القرن التاسع عشر، وقد تحولت إلى أنقاض.

وقال كيبر للتلفزيون الوطني إن 3 انفجارات سمعت على فترات متفرقة، وهو ما وصفه بأنه "ممارسة راسخة" من قبل الجيش الروسي بشن هجمات متكررة على نفس الهدف.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:55 | 2025-02-01
04:49 | 2025-02-01
04:37 | 2025-02-01
03:55 | 2025-02-01
03:37 | 2025-02-01
03:30 | 2025-02-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24