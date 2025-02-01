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تنفيذ الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى.. حماس تسلم 3 أسرى إسرائيليين (فيديو)

Lebanon 24
01-02-2025 | 01:53
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انطلق تنفيذ الدفعة الرابعة من تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، حيث وصلت سيارات الصليب الأحمر إلى مدينة خان يونس جنوباً، وتسلمت محتجزين إسرائيليين، أحدهما يحمل الجنسية الأميركية أيضاً.

وأظهرت المشاهد من الموقع، تسلم عاملي الصليب الأحمر كل من ياردن بيبارس وعوفر كالديرون، من عناصر القسام. بينما تجمع عدد من الغزيين في المحيط.
 
 
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كذلك في ميناء الصيادين غرب مدينة غزة، تسلمت فرق الصليب الأحمر، الإسرائيلي كيث سيغال، الذي يحمل الجنسية الأميركية أيضا.

أتى ذلك، فيما انتشر عناصر "القسام" في خان يونس جنوب القطاع، وميناء الصيادين.
 
أتى ذلك، فيما انتشر عناصر من كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس في المدينة جنوب القطاع
 
سيناريو يتكرر
وفي سيناريو مشابه لما حصل خلال المرات السابقة لتسليم الأسرى الإسرائيليين، انتشر العشرات من عناصر حماس المسلحين والملثمين في الشوارع، وعلى ظهر آليات ومركبات.

في المقابل، ستطلق إسرائيل سراح 183 فلسطينياً، وفق ما أعلن نادي الأسير الفلسطيني.

حيث ستشمل الدفعة 18 أسيرا من ذوي المؤبدات، و54 من ذوي الأحكام العالية والمؤبدات، فضلا عن 111 من أبناء غزة الذين اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023.

علما بأن النادي كان أشار في بادئ الأمر إلى أنّ إسرائيل "ستفرج عن تسعين أسيرا"، فقط.(العربية)






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