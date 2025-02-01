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عربي-دولي

بسبب مخاوف أمنية.. تايوان تحظر استخدام ديب سيك الصيني

Lebanon 24
01-02-2025 | 05:17
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حظرت تايوان استخدام برنامج الذكاء الاصطناعي الصيني، في جميع وكالاتها الحكومية ولدى مقدمي خدمات البنية التحتية الحيوية، بسبب مخاوف أمنية.

وقالت وزارة الشؤون الرقمية في الجزيرة  في بيان أمس الجمعة إن "عملياتها تنطوي على مخاوف أمنية مثل النقل عبر الحدود وتسريب معلومات"، حسب وكالة بلومبرغ اليوم السبت.
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وأطلقت شركة ديب سيك في كانون الثاني الجاري، منصة جديدة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي، يمكنها محاكاة التفكير البشري، ما أثار الإعجاب الدولي بسبب قدرتها التنافسية الواضحة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم.

وطور نموذج ديب سيك وتدريبه بجزء بسيط من كلفة منصات المنافسين، ما يشير إلى احتمال إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة دون استثمارات ضخمة في الأجهزة.
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