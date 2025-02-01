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بعد الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين.. بيان من "حماس"

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:15
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أعلنت حركة "حماس" أنه في إطار صفقة "طوفان الأحرار" تم الإفراج عن 3 رهائن إسرائيليين أحدهم يحمل الجنسية الأميركية، بانتظار تحرير دفعة جديدة من الأسرى الفلسطينيين.

وأضاف الحركة في بيان: "عملية التسليم اليوم أمام منصة تحمل صور القادة الشهداء الضيف وإخوانه أعضاء المجلس العسكري، رسالة عهد ووفاء، أن رجال القسام باقون وسيكملون المشوار".
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وتابعت: "رغم الظروف القاسية، حرصت كتائب القسام على توفير الرعاية الصحية اللازمة للأسير الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية ويعاني من أمراض متعددة".

وأشار البيان إلى إن "صور الالتفاف الجماهيري والحشود الشعبية المرافقة والمحتفلة بهذا الإنجاز لهو استفتاء حقيقي على نهج المقاومة سبيلا لتحرير الأرض والمقدسات"، مؤكدا على أن "الحالة الجسدية والنفسية الجيدة التي يظهر بها أسرى العدو، تُثبت قيم مقاومتنا والتزامها الأخلاقي تجاه الأسرى، بينما يرتكب الاحتلال المجرم أبشع الانتهاكات بحق أسرانا في السجون".
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