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عربي-دولي

بعد الدفعة الرابعة لصفقة التبادل مع حماس.. هذا ما اعلنته إسرائيل

Lebanon 24
01-02-2025 | 06:53
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تسلمت إسرائيل، اليوم السبت، الرهائن الثلاثة ضمن الدفعة الرابعة من المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، وهم، عوفر كالدرون، وياردن بيبس، وكيت سيغال الذي يحمل الجنسيتين الإسرائيلية والأميركية.

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ورحبت الحكومة الإسرائيلية بعودتهم، مشيرة في بيان إلى أنها ملتزمة بإعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

من جانبها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تستعد لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ضمن عملية التبادل، من سجني "عوفر" و"كتسيعوت"، وفقاً لقرار من المستوى السياسي. (الحرة) 

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