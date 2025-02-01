بعد الدفعة الرابعة لصفقة التبادل مع حماس.. هذا ما اعلنته إسرائيل

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ورحبت الحكومة الإسرائيلية بعودتهم، مشيرة في بيان إلى أنها ملتزمة بإعادة جميع الرهائن المحتجزين في غزة.من جانبها، قالت مصلحة السجون الإسرائيلية إنها تستعد لإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين ضمن عملية التبادل، من سجني "عوفر" و"كتسيعوت"، وفقاً لقرار من المستوى السياسي. (الحرة)