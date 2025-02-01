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يحظر عليهم فعل هذا الأمر.. الرهائن الإسرائيليون وقعوا تعهداً لـ"حماس"

Lebanon 24
01-02-2025 | 07:52
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أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن "حركة حماس طلبت من الأسرى الإسرائيليين الذين تم الإفراج عنهم التوقيع على تعهد بعدم الخدمة في صفوف الجيش الإسرائيلي".

وأوضحت أن الوثيقة التي وصفتها بـ"رسالة إخلاء سبيل" ذكر فيها أنه "الأسرى لن يقاتلوا بعد الآن ضمن جيش إسرائيل".
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وفي وقت سابق، ظهر الرهائن الثلاث الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس وفي يدهم وثائق تحمل صورهم وتوقيع.

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