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وأوضحت أن الوثيقة التي وصفتها بـ"رسالة إخلاء سبيل" ذكر فيها أنه "الأسرى لن يقاتلوا بعد الآن ضمن جيش إسرائيل".وفي وقت سابق، ظهر الرهائن الثلاث الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس وفي يدهم وثائق تحمل صورهم وتوقيع.