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أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 155 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 56570 فردا، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى.وتواصل قوات الشمال القضاء على فلول الجيش الأوكراني في قرى وبلدات غوغوليفكا، غونتشاروفكا، غيفو، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميرني، نيكوليفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا وسفيردليكوفو الحدودية المتطرفة.ووجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات كزاموستي، كازاتشيا لوكنيا، كوسيتسا، كروغلينكويه، مارتينوفكا، ماخنوفكا، ميلوفوي، نيكولسكي، أوليشنيا، ستاريا سوروتشينا، سودزا، تشيركاسكويه بوريتشنويه ، يوجني، باسوفكا، بيلوفودي، فيسيلوفكا، زورافكا، أوبودي في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.وبلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 155 عسكريا، و3 مدرعات و15 مركبة ومدفعا.