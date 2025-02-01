الشرع يتوجه للسعودية الأحد

قالت مصادر سورية إن الرئيس السوري أحمد الشرع، سيزور السعودية غدا الأحد، في زيارة تمتد يومين.



وتكتسي هذه الزيارة أهمية خاصة حيث إنها أول زيارة خارجية للرئيس السوري. وسيتم خلالها تناول ملفات تهم العلاقة بين البلدين. (الجزيرة)

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