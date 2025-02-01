أوّل شخصية تلتقي ترامب.. نتنياهو إلى واشنطن غدًا

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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح غد الأحد ليصبح أول رئيس أجنبي يلتقي دونالد ترامب بعد تنصيبه.وجاء في البيان: "سيتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح غد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".وأضاف: "سيكون نتنياهو أول رئيس أجنبي يلتقيه الرئيس الأمريكي ترامب منذ تنصيبه".وتابع: "في هذا الاجتماع التاريخي، سيناقش الزعيمان قضية غزة والرهائن ومحور إيران، وغيرها من القضايا الرئيسية". (روسيا اليوم)