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عربي-دولي

أوّل شخصية تلتقي ترامب.. نتنياهو إلى واشنطن غدًا

Lebanon 24
01-02-2025 | 14:00
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أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن بنيامين نتنياهو سيتوجه إلى الولايات المتحدة صباح غد الأحد ليصبح أول رئيس أجنبي يلتقي دونالد ترامب بعد تنصيبه.

وجاء في البيان: "سيتوجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو صباح غد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".
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وأضاف: "سيكون نتنياهو أول رئيس أجنبي يلتقيه الرئيس الأمريكي ترامب منذ تنصيبه".

وتابع: "في هذا الاجتماع التاريخي، سيناقش الزعيمان قضية غزة والرهائن ومحور إيران، وغيرها من القضايا الرئيسية". (روسيا اليوم)
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