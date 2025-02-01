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خليفة هاليفي.. تعيين إيال زامير رئيساً جديداً لأركان الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
01-02-2025 | 14:54
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عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت إيال زامير رئيساً جديداً لأركان الجيش، بعد استقالة سلفه هيرتسي هاليفي الشهر الماضي وتحمله المسؤولية عن الفشل بوقف هجوم حماس في السابع من تشرين الاول 2023.
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وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إن نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس اتفقا هذا المساء على تعيين إيال زامير رئيساً جديداً لأركان الجيش، وفق فرانس برس.

وكان زامير يشغل حتى الآن منصب المدير العام لوزارة الدفاع. (العربية)
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