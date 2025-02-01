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إقتصاد

ترامب يفرض رسوما جمركية على كندا والمكسيك والصين

Lebanon 24
01-02-2025 | 23:33
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فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رسوما جمركية على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين، كندا والمكسيك والصين، مع نسبة أقل على واردات الطاقة الكندية، حسبما أعلن البيت الأبيض أمس السبت.

وستفرض واشنطن رسوما بنسبة 25 بالمئة على المنتجات المستوردة من كندا والمكسيك، مع نسبة 10 بالمئة على موارد الطاقة الكندية، إلى أن "تعمل كلاهما مع الولايات المتحدة لمكافحة تهريب المخدرات والهجرة".
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وذكر البيت الأبيض أن السلع الواردة من الصين ستفرض عليها رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة، إضافة إلى الرسوم الجمركية الحالية.

وقال البيت الأبيض إن أمر ترامب يتضمن أيضا آلية لزيادة الرسوم إذا قامت الدول بإجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، حسبما هددت به.

وصرح ترامب أن الرسوم تهدف إلى إجبار الدول على القيام بالمزيد لوقف تدفق مادة الفنتانيل المخدرة إلى الولايات المتحدة، لكنها تتماشى أيضا مع تبنيه إجراءات حمائية لتعزيز التصنيع المحلي وكمصدر لإيرادات الحكومة الاتحادية. 

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