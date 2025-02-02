19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
18
o
صيدا
19
o
جونية
14
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
قد تكون الرحلة مكلفة.. تجنب السفر إلى عاصمة اليابان
Lebanon 24
02-02-2025
|
02:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
اليابان وجهة سياحية رائعة تتمتع بالطعام اللذيذ، والثقافة الغنية، والحياة الليلية، والطبيعة الخلابة، والفن والتاريخ المدهش. ومع ذلك، قد تكون الرحلة مكلفة حيث تتراوح التكلفة عادة بين 2000 إلى 3000 دولار لشخصين، لكن يمكن تقليل النفقات بتجنب زيارة طوكيو.
Advertisement
إذا كنت ترغب في تجنب الحشود، يمكنك زيارة نارا، وهي مدينة غنية بالثقافة وتعد موطنًا لمعبد توداي-جي وتمثال بوذا البرونزي العملاق. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر نارا وجهة أكثر اقتصادية من طوكيو وأوساكا.
أما إذا كنت ترغب في البقاء بالقرب من طوكيو، ففكر في زيارة تشيبا، التي تبعد أقل من ساعة عن العاصمة، وتوفر شواطئ رائعة وفرصًا للمشي لمسافات طويلة.
لتقليل التكاليف في اليابان، يمكن السفر في فصل الشتاء للحصول على عروض طيران جيدة، واختيار الإقامة في فنادق بأسعار معقولة مثل فنادق الكبسولة أو بيوت الضيافة. كما أن الطعام في الحانات المحلية والأسواق الشعبية يمكن أن يكون منخفض التكلفة، ويمكنك العثور على هدايا تذكارية أصيلة وأرخص في المناطق غير السياحية.
بإجمال، يمكن للميزانية المحدودة أن توفر لك تجربة سياحية ممتعة في اليابان، سواء كنت في طوكيو أو في مدن أخرى أقل تكلفة. (ارم نيوز)
عربي-دولي
منوعات
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لجميع مستخدمي "واتسآب" في لبنان.. نداءٌ مهم
Lebanon 24
لجميع مستخدمي "واتسآب" في لبنان.. نداءٌ مهم
12:15 | 2025-02-01
01/02/2025 12:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطر قد يهدّد جنازة نصرالله".. باحث إسرائيليّ يكشف!
Lebanon 24
"خطر قد يهدّد جنازة نصرالله".. باحث إسرائيليّ يكشف!
14:00 | 2025-02-01
01/02/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف
Lebanon 24
هذا جديد ملف "دولارات اللبنانيين" في المصارف
13:31 | 2025-02-01
01/02/2025 01:31:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها.. ممثلة شهيرة تفجر مفاجأة: "نفسي أرتبط وأنجذب إلى الرجل الذي يكبرني بـ 10 سنوات" (فيديو)
Lebanon 24
بعد طلاقها.. ممثلة شهيرة تفجر مفاجأة: "نفسي أرتبط وأنجذب إلى الرجل الذي يكبرني بـ 10 سنوات" (فيديو)
06:00 | 2025-02-01
01/02/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن الحكومة.. تطورٌ بارز حصل!
Lebanon 24
آخر خبر عن الحكومة.. تطورٌ بارز حصل!
13:55 | 2025-02-01
01/02/2025 01:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
04:47 | 2025-02-02
في الصومال.. ضربات جوية أميركية تقضي على "قادة رئيسيين" في داعش
04:40 | 2025-02-02
مفاجأة إسرائيلية جديدة عن لبنان.. ماذا سيجري عند الحدود؟
04:25 | 2025-02-02
في أول زيارة رسمية.. الرئيس السوري أحمد الشرع يصل إلى الرياض
04:08 | 2025-02-02
فيضانات غزيرة تجتاح شمال شرق أستراليا.. والسلطات تحذر
03:30 | 2025-02-02
تقرير لـ"The Hill" يكشف: هذا ما فعلته العقوبات ببوتين
03:09 | 2025-02-02
إسرائيل تبني مواقع استيطانية في سوريا.. صورٌ توثق
فيديو
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
Lebanon 24
"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)
02:55 | 2025-01-31
02/02/2025 12:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
Lebanon 24
تكنولوجيا الإنقاذ تتطور.. روبوت بتقنية جديدة لمكافحة الحرائق الكبيرة (فيديو)
01:32 | 2025-01-31
02/02/2025 12:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
02/02/2025 12:02:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24