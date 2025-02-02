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عربي-دولي

قد تكون الرحلة مكلفة.. تجنب السفر إلى عاصمة اليابان

Lebanon 24
02-02-2025 | 02:46
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اليابان وجهة سياحية رائعة تتمتع بالطعام اللذيذ، والثقافة الغنية، والحياة الليلية، والطبيعة الخلابة، والفن والتاريخ المدهش. ومع ذلك، قد تكون الرحلة مكلفة حيث تتراوح التكلفة عادة بين 2000 إلى 3000 دولار لشخصين، لكن يمكن تقليل النفقات بتجنب زيارة طوكيو.
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إذا كنت ترغب في تجنب الحشود، يمكنك زيارة نارا، وهي مدينة غنية بالثقافة وتعد موطنًا لمعبد توداي-جي وتمثال بوذا البرونزي العملاق. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر نارا وجهة أكثر اقتصادية من طوكيو وأوساكا.

أما إذا كنت ترغب في البقاء بالقرب من طوكيو، ففكر في زيارة تشيبا، التي تبعد أقل من ساعة عن العاصمة، وتوفر شواطئ رائعة وفرصًا للمشي لمسافات طويلة.

لتقليل التكاليف في اليابان، يمكن السفر في فصل الشتاء للحصول على عروض طيران جيدة، واختيار الإقامة في فنادق بأسعار معقولة مثل فنادق الكبسولة أو بيوت الضيافة. كما أن الطعام في الحانات المحلية والأسواق الشعبية يمكن أن يكون منخفض التكلفة، ويمكنك العثور على هدايا تذكارية أصيلة وأرخص في المناطق غير السياحية.

بإجمال، يمكن للميزانية المحدودة أن توفر لك تجربة سياحية ممتعة في اليابان، سواء كنت في طوكيو أو في مدن أخرى أقل تكلفة. (ارم نيوز)

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