في الصومال.. ضربات جوية أميركية تقضي على "قادة رئيسيين" في داعش

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أعلنت حكومة منطقة بونتلاند في شمال الصومال، عن مقتل "قادة رئيسيين" في تنظيم داعش إثر غارات جوية أميركية استهدفت جبال غوليس. الغارات نفذت بناءً على أمر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي ذكر في منشور له أن الغارات استهدفت كبار المخططين الإرهابيين في داعش.رغم أن داعش لا يزال محدود الوجود في الصومال مقارنة بحركة الشباب، فقد حذر الخبراء من تزايد نشاطه. ووقعت الغارات في منطقة كانت قوات بونتلاند قد نفذت فيها عمليات ضد داعش منذ كانون الاول. وقد وصفت الحكومة في بونتلاند المشاركة الأميركية بأنها "لا تقدّر بثمن" وعبرت عن امتنانها، بينما أكدت الحكومة الصومالية في مقديشو أن العملية كانت بتنسيق بين الحكومتين الصومالية والأميركية.الضربات أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين في جبال غوليس، ولم تُسجل إصابات بين المدنيين، وفقًا للتقييمات الأولية من وزير الدفاع الأميركي. (سكاي نيوز)